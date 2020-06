Sbanda e danneggia due auto in sosta, poi rifiuta l’alcoltest: denunciato

Episodio movimentato nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno in via Gadolini a Piacenza dove un ventiseienne, alla guida di una Smart, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un veicolo in sosta. L’impatto ha provocato danni anche a un’altra vettura posteggiata. Gli agenti della volante di polizia erano nei paraggi e sono subito intervenuti. La Polizia municipale, che ha eseguito i rilievi di legge, ha invitato il 26enne a sottoporsi all’alcoltest ma il giovane ha rifiutato e dunque scatterà una denuncia. Nel frattempo un 20enne, amico del conducente, che era arrivato sul posto a piedi ha avuto una discussione con la polizia che è sfociata in una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

