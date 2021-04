Il 13% dei piacentini vaccinato con doppia dose. “Ma c’è ancora chi non vuole”

Come procede la campagna vaccinale a Piacenza? “A livello di intensità posso dire che siamo molto performanti. In regione siamo sul podio”, afferma la responsabile Anna Maria Andena.

A quattro mesi dall’inizio sono circa 98mila le persone che nella nostra provincia hanno ricevuto almeno una dose, il 41,8% calcolando la platea totale di 240mila persone a cui è destinato l’antidoto (sono esclusi le gestanti e gli under 16).

Di queste, 31mila hanno ricevuto anche il richiamo. Significa che in questo momento solo il 12,9% della popolazione piacentina risulta immunizzata.

Al momento per gli over 85 la copertura è dell’87% (“c’è una piccola fetta che non vuole vaccinarsi”, specifica Andena); il 78% della fascia tra gli 80 e gli 84 anni; il 67% della fascia tra i 75 e i 79 anni e il 63% della fascia tra i 70 e i 74 anni (nel computo sono esclusi coloro che si sono già prenotati).

