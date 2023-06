I doni immortali di Daniele Zanrei: a Volumnia riflessione e creatività

L’amore tiene in vita. Ed è un miracolo d’amore che ha dato vita alla “Zan House”, la community di colleghi e amici di Daniele Zanrei (il giovane car designer piacentino che la notte del 1° agosto 2021 perse la vita – insieme alla fidanzata Sonia Tosi – in un incidente stradale a Zena di Carpaneto) che domani sera e martedì sera tornerà a riunirsi (dopo l’esordio di successo a Garage Italia, a Milano, lo scorso anno) per ricordarne il talento, per celebrarne la memoria, e per diffondere il messaggio che più di tutti sta a cuore a papà Antonino e a mamma Laura: responsabilità.

Responsabilità sulla strada e fuori, ovunque, per non seminare altra sofferenza. Il doppio evento, domani e martedì, si terrà allo spazio Volumnia (ex Sant’Agostino), sullo Stradone Farnese. E’ stata annunciata la partecipazione dei genitori di Sonia Tosi, compagna di Daniele, che hanno fondato una onlus alla memoria. Domani le porte di Volumnia si apriranno alle 18.30, l’ingresso sarà a offerta (l’intero incasso sarà devoluto alla Croce Rossa di Piacenza) . Dopo un’ouverture di viola, ci sarà un confronto sul tema dell’educazione alla legalità, codice della strada in primis. Ne parleranno l’avvocato Franco Livera, presidente dell’Ordine degli avvocati di Piacenza e il commissario maggiore della polizia locale di Piacenza Antonio Rubino. Si esibirà quindi il Balletto Teatro di Torino, diretto da Viola Scaglione. Titolo della performance, “Kiss me hard before you go”, sul delicato tema della morte cerebrale e la donazione di organi. La serata (che include un buffet) si concluderà attorno alle 22 e 15. A unire gli sforzi per un’azione solidale nei confronti della Croce Rossa sarà anche Daniele: le opere che realizzò qualche anno fa a favore di una giovane piacentina rimasta gravemente ferita in un incidente all’estero sono state ristampate e saranno messe in offerta (sostengono la serata il Caseificio Valcolatte, Mil Sabores e Volumnia).

Martedì 27 giugno, secondo evento, alle 20 e 30, arriverà a Piacenza dalla provincia di Arezzo don Luigi Verdi. Fondatore della Fraternità di Romena, al cui interno è nato e cresciuto il gruppo “Nain” (in cui sono anche i genitori di Daniele), don Verdi ricorderà Daniele e Sonia con un intervento dal titolo “Un cuore acceso”. «Sto preparando un video con le immagini di Daniele da campione, non l’ho conosciuto ma i suoi genitori fanno parte del gruppo», ha detto al telefono don Verdi. Che ai genitori “orfani” di figli ha dedicato una parte importante della sua missione. C’è il gruppo Nain, e ci sono quei 300 mandorli messi a dimora là, nelle terre della sua Toscana, a memoria imperitura di chi non è più qui fisicamente.