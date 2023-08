Momeliano, festa del villeggiante al riparo dalle cavallette: “Non ci sono più”

“Come ogni anno nel rispetto dei dettami dell’Ausl abbiamo effettuato una disinfestazione anti zanzare e cavallette. Qui ci sarà solo buon cibo e bella musica”. Le parole di Diego Ferrari, organizzatore della consueta festa del villeggiante di Momeliano che prenderà vita proprio questo fine settimana.

La frazione del comune di Gazzola, come altri territori in campagna, nei giorni scorsi è stata completamente invasa dalle locuste che, pur non provocando grandi disagi al settore agricolo, infastidiscono e non poco i residenti del luogo. “Solo in alcune zone – precisa Ferrari -. Al campo sportivo per esempio si contano al massimo sulle dita di una mano”. Tutti invitati quindi alla festa del Villeggiante. Tutti tranne le cavallette.