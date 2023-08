Momeliano invasa dalle cavallette. “I turisti scappano come nei film dell’orrore”

Momeliano è sotto attacco. La frazione del comune di Gazzola è stata invasa da un esercito di cavallette che rendono impossibile ai residenti passare del tempo all’aria aperta. Un gruppo di residenti, riunito attorno a Nancy Fina – di origine americana ma da vent’anni abitante a Momeliano – sta per lanciare una campagna informativa con alcune regole per debellare l’insidioso fenomeno.

Se per gli agricoltori i danni sono limitati o risibili, per i cittadini la questione cambia. “Ho un piccolo bed and breakfast e i clienti scappano come in un film dell’orrore – spiega Fina -. Abbiamo i muri esterni di casa ricoperti e “anneriti” dalle locuste che si mangiano i prodotti dell’orto e i fiori. Se si cammina nel prato saltano addosso in nuvole, sui vestiti, nelle auto. Sono spuntate perfino in lavatrice o nelle borse”. Sembra che la zona di Momeliano sia una delle più bersagliate: un fenomeno, forse favorito dal cambiamento climatico, apparso solo da un paio d’anni e ora in maniera eclatante.