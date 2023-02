“Strani rumori”. Ricercatori a caccia di misteri nel bosco di Rio Gandore a Momeliano

I ricercatori del gruppo “History and Mistery Research” saranno il 25 febbraio a Momeliano, nel bosco di Rio Gandore. Nella chiesa di Sant’Eustorgio e in altre abitazioni della zona, nel corso degli anni, visitatori e residenti hanno testimoniato infatti “strani episodi, in particolare rumori inspiegabili”, e secondo alcuni queste “presenze misteriose” sarebbero da imputare alla vocazione bellica che da sempre la zona ricopre.

“Noi vogliamo entrare nelle pieghe della storia, raccontare quelle leggende mai chiarite, quei fatti ancora oggi poco verificabili e perché no gli aspetti folkloristici che sempre ammantano luoghi come il Bosco di Rio Gandore”, spiega il presidente Marcello Chichinato.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’