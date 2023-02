Tralicci piegati e cavi a terra a Momeliano, residenti: “Il paese sembra abbandonato”

“Abbiamo segnalato più volte, ma senza esito: sembra un paese abbandonato”. Da Momeliano, nel comune di Gazzola, alcuni cittadini lamentano i cattivo stato in cui versa un cospicuo tratto della linea telefonica: a ridosso del centro abitato, tralicci piegati o addirittura precipitati a terra, il cavo che si trova a pochissimi centimetri dal suolo e “la sensazione di un degrado per il quale abbiamo cercato in ogni modo di far sentire la nostra voce” ha spiegato ancora la portavoce degli abitanti del borgo della Val Luretta.

