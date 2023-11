Una fetta di salame incastrata in gola, salvato dalle manovre di disostruzione

Una serata conviviale che poteva terminare in tragedia per colpa di un boccone di cibo bloccato in gola, ma che ha fatto registrare un lieto fine grazie al tempestivo intervento di un uomo che ha salvato l’amico grazie alle manovre di disostruzione apprese durante un corso frequentato soltanto pochi mesi fa. E’ accaduto sabato sera a Momeliano, nel comune di Gazzola: è Mauro Lucchini, agente di commercio di 52 anni, ad aver salvato la vita ad un uomo sulla sessantina durante una riunione dei soci del locale circolo Anspi.

“Non sono un eroe, tutti si sarebbero comportati così al mio posto” ha detto Lucchini subito dopo l’intervento salva-vita, resosi necessario a causa di una fetta di salame rimasta bloccata nella trachea del sessantenne. La pressione decisa nei punti corretti sul corpo dell’uomo in difficoltà respiratoria ha risolto il temibile imprevisto e non vi è stata nemmeno la necessità dell’intervento dei soccorritori del 118.