“Grazie a Libertà, ma sistemata solo una parte della linea telefonica”

“Hanno sistemato il traliccio pubblicato dal vostro sito, ma non hanno proseguito nell’ispezione e la situazione è rimasta pressoché identica a prima”. Il post pubblicato nei giorni scorsi, dopo i vani tentativi di alcuni abitanti di Momeliano, è servito per rimettere in piedi uno dei pali della linea telefonica che attraversano il centro abitato del piccolo borgo della valluretta. C’è però scoramento da parte dei residenti che hanno visto sistemato solo una parte della linea divelta da vento e intemperie: “Speriamo che una nuova pubblicazione possa comportare un tempestivo intervento della azienda di telecomunicazioni e anche Momeliano possa contare su un maggiore decoro lungo le strade”.

