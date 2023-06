Faccia a faccia con i ladri in casa, in pieno giorno, con uno dei malviventi che intima al padrone di casa di stare zitto, per evitare brutte conseguenze.

Sabato pomeriggio di terrore quello vissuto da una coppia di Momeliano (comune di Gazzola), che si è vista entrare in casa tre individui a volto coperto: due minuti di paura che, fortunatamente, si sono conclusi con la fuga degli sconosciuti.

Da quanto ricostruito, i ladri erano entrati in casa forzando una porta sul retro, forse credendo che l’abitazione fosse deserta. Subito si sono diretti nelle camere da letto, dove hanno iniziato a rovistare dappertutto, gettando a terra i cassetti per svuotarli più rapidamente. Rumori che hanno inevitabilmente richiamato l’attenzione di marito e moglie.

Alla fine, il colpo non è andato a segno (si sono fatti consegnare i 40 euro che il padrone di casa ave nel portafoglio), ma questo vale poco davanti alla paura di trovarsi faccia a faccia coi ladri.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Agazzano.

L’ARTICOLO COMPLETO DI CHRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ