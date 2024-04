Monticelli: entra in alcuni appartamenti e strattona un proprietario: ladro arrestato

Tenta il furto in alcuni appartamenti a Monticelli, in un paio di casi riesce ad entrare, ma si trova davanti i proprietari, fugge e si imbatte nei carabinieri. Il responsabile è finito in una cella delle Novate. Protagonista delle tentate razzie un piacentino trentacinquenne, vecchia conoscenza dei militari.

L’uomo, nel corso di una delle sue incursioni, aveva strattonato il padrone di casa e così quello che poteva essere un reato di tentato furto si è trasformato nel ben più grave reato di tentata rapina. Il fatto è accaduto qualche giorno fa. Il ladro inizialmente era stato arrestato dai carabinieri di Cortemaggiore che si trovavano di pattuglia a Monticelli. Il suo arresto era stato poi convalidato dal giudice che in virtù dei numerosi precedenti del trentacinquenne aveva aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordinanza di carcerazione. Così i carabinieri hanno prelevato dalla sua casa nella Bassa il trentacinquenne l’altro giorno e lo hanno portato nella casa circondariale delle Novate dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.