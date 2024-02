Infrangibile, raffica di furti. Rubati monili e gioielli per diverse migliaia di euro

Raffica di furti nella serata di mercoledì nella zona dell’Infrangibile. Una banda ha colpito tre volte nel giro di un’ora, in via Monte Penice, in via Pizzi e in via Locati. Stando alle prime informazioni raccolte, in via Monte Penice i malviventi, approfittando dell’assenza degli inquilini e dopo aver messo l’abitazione a soqquadro, sono riusciti a razziare monili e gioielli per diverse migliaia di euro. Stesse modalità anche per i colpi messi a segno in via Pizzi e in via Locati. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Indagini in corso.

L’ARTICOLO DI PIER PAOLO TASSI SU LIBERTÀ