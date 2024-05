Autoingros: alla flotta di marchi prestigiosi si unisce Maserati

I locali di via Maculani accoglieranno il nuovissimo showroom ForzA Maserati

Scegliere Autoingros significa affidarsi a una concessionaria di prim’ordine non solo a livello locale, ma anche a livello regionale, essendo un punto di riferimento nella regione dell’Emilia-Romagna.

Una grande novità

Nei prossimi mesi all’interno della concessionaria che ha sede in via Maculani, è in programma un significativo cambiamento per il mercato automotive di Piacenza: l’attuale showroom Alfa Romeo presto, infatti, si trasformerà in uno showroom ForzA Maserati.

Un mutamento che porta con sé nuove prospettive, emozioni e un’esperienza di guida esclusiva e affascinante. I lavori per questa trasformazione sono già in corso, ma l’operatività della concessionaria rimarrà completamente invariata.

Servizi sempre al top

Sia la parte dello showroom situata in via Maculani che quella su via XXI Aprile, con le insegne Honda, Land Rover e Jaguar, continueranno, dunque, ad essere pienamente operative e pronte ad accogliere i clienti con lo stesso livello di servizio e professionalità a cui sono abituati.

Le autovetture a km 0 e usate del marchio Stellantis continueranno ad essere disponibili negli accoglienti spazi di Autoingros.

Questo significa che gli acquirenti avranno ancora l’opportunità di trovare una vasta selezione di veicoli di qualità, garantiti dal prestigio dei marchi del gruppo Stellantis.

Proposte per tutti i gusti

Con la concentrazione di prestigiosi marchi automobilistici, e l’inserimento di Maserati, nascerà un vero e proprio polo del lusso dedicato all’auto, tra gli showroom di via Maculani, appunto, e quello nella parallela via XXI Aprile, attirando gli appassionati e gli acquirenti alla ricerca di vetture esclusive e di alta gamma.

Maserati, storia dell’automobilismo

A proposito di Tridente. Il simbolo identificativo utilizzato su tutte le vetture da corsa di Maserati è appunto quello di un tridente. È la fontana di Nettuno a ispirare il celebre logo che rappresenta la città di Bologna, sede principale dell’azienda.

La storia della Maserati è un racconto avvincente di passione e dedizione, intessuto con fili di meccanica, stile e velocità. È la narrazione epica di una famiglia le cui radici affondano nel mondo dell’automobilismo, dove la corsa e l’innovazione sono il cuore pulsante di ogni impresa. Sono sei fratelli uniti da un legame indissolubile, una squadra determinata a trasformare i loro sogni in realtà, anche di fronte alle avversità più sfide più impegnative.

Una storia di famiglia (anche piacentina)

La famiglia Maserati, giusto ricordarlo, ha origini piacentine. Le radici della famiglia Maserati affondano nel pittoresco borgo di Quartazzola, adagiato vicino al paese di Gossolengo. Qui, tra i silenzi delle mura di un’antica abbazia cistercense e le pittoresche case dei contadini, si intreccia la storia di un nucleo famigliare destinato a lasciare un’impronta indelebile nel mondo dell’automobilismo, ovvero la famiglia di Luigi Maserati antenato di Carlo, Bindo, Alfieri, Mario, Ettore ed Ernesto, in vario modo coinvolti nella nascita della leggendaria casa automobilistica che porta il loro cognome.

Per maggiori informazioni seguite i profili Facebook e Instagram del Gruppo Autoingros. È possibile contattare Autoingros Piacenza anche al numero 0523-073264 oppure all’indirizzo [email protected].