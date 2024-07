Le proposte di Assotabaccai: “Aumentare l’aggio su tabacco e lotto”

Aumentare i guadagni sulla vendita di tabacco, sui valori bollati, lotterie, Superenalotto e intervenire sulla legge 1923 del 1957. “È la norma che regola il mondo delle rivendite dei generi di monopolio, ma ad oggi mostra dei limiti inaccettabili e discriminatori verso i lavoratori extracomunitari. Quest’ultimi non possono avviare una attività di sali e tabacchi, mentre le coppie non sposate non possono nominare come coadiutore del locale un convivente riconosciuto come coppia di fatto, a causa della stessa legge che lo permette solo alle coppie sposate”, sostiene Assotabaccai di Piacenza.

L’associazione ne chiede, dunque, un aggiornamento e la riforma del comparto della rivendita di tabacchi e generi di monopolio, come già scritto al viceministro all’Economia e Finanze Maurizio Leo.

“La proposta di riforma – precisa Assotabaccai – ha l’obiettivo di tutelare gli interessi dei tabaccai, proponendo una serie di riforme per migliorare le condizioni di lavoro e garantirne una gestione più sostenibile. Necessaria è anche una riduzione dei canoni per i servizi Sisal, Mooney, Lis Ip e lotterie nazionali per i tabaccai virtuosi, e la creazione di una “carta servizi” ricaricabile e nominale che permetta la riscossione delle vincite dei giochi”.