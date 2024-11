Rugby, valanga di mete ed entusiasmo: un successo la festa dei baby Lyons

Domenica 17 novembre sul campo delle sede Lyons di via Rigolli a Piacenza si è tenuta la prima festa del rugby della nuova stagione di minirugby, ospitata dai Lyons propaganda. “Un grande successo per la nostra società, che ha visto la propria casa animata da oltre 160 bambini provenienti da 6 società diverse, scese in campo con le categorie Under 6, Under 8 e Under 10”.

“Una giornata ricca di mete e divertimento per tutti i bambini coinvolti, che hanno dato il via alla stagione del minirugby con la prima festa del rugby organizzata nel nostro territorio – si legge nel comunicato stampa -. Un grosso ringraziamento va a tutte le società che hanno partecipato: Piacenza Rugby, Rugby Valdarda, Rugby Parma Young, Traversetolo Rugby e Pellerossa Noceto”.

Per quanto riguarda i leoncini bianconeri, la società ha portato in campo oltre 60 tesserati, con due formazioni Under 8 e Under 10, mentre per la categoria Under 6, non era prevista attività agonistica, ma lo staff Lyons ha organizzato attività di motricità e propedeutiche al rugby, coinvolgendo per tutta la mattinata i 20 bambini presenti e provenienti da tutte le squadre.

Il presidente di ASD Rugby Lyons Propaganda Manuel Sidoli ha commentato così il ritorno in campo per le Feste del Rugby: “Era la mia prima ‘uscita ufficiale’ come Presidente di Lyons Propaganda, e nonostante la nostra squadra di dirigenti e staff sia ben collaudata si è sempre preoccupati della buona riuscita dell’evento. Come sempre lo spirito delle FDR è quello di far divertire i bambini cercando di coinvolgere tutti e direi che ci siamo riusciti bene anche domenica, nonostante il clima molto ‘padano’ con nebbia e freddo. Devo ringraziare i nostri dirigenti ed educatori che si sono impegnati nell’organizzazione della parte sportiva, coordinandosi con le altre società e dando supporto logistico in modo puntuale: i nostri ospiti hanno tutti dato riscontro positivo alla giornata, il che ci rende molto orgogliosi. Anche il contorno alla manifestazione è stato assolutamente azzeccato, con tanti genitori dei nostri ragazzi che si sono messi a disposizione per aiutarci a preparare il terzo tempo per tutte le squadre e a intrattenere i nostri ospiti, con la preziosa collaborazione del nuovo bar della Sede che ha soddisfatto le richieste di tutti. Anche in questa occasione lo Spirito Lyons ha dato una grande dimostrazione di sè e siamo contenti di aver regalato a tanti ragazzi una giornata speciale.”