Concorto, gran finale per un successo senza precedenti. FOTO e PREMI

Sono stati proclamati nella serata di sabato 24 agosto, all’Arena Daturi di Piacenza, i vincitori della diciottesima edizione di Concorto Film Festival. Un’edizione particolarmente ricca, come conferma l’interesse crescente del pubblico e il valore della selezione cinematografica proposta dal comitato artistico di Concorto Film Festival; con oltre 3800 presenze si è infatti registrato quasi un raddoppio nel pubblico che ha seguito la settimana concortiana.

Questi i Premi

Asino d’Oro 2019

COMMUNITY GARDENS (Kolektyviniai Sodai), di Vytautas Katkus, Lituania, 2019, Fiction, 15’

Dimostrando che non c’è bisogno della realtà virtuale per creare un ambiente immersivo e aperto per lo spettatore, questo film ci catapulta in uno spazio semi-rurale riconoscibile ma enigmatico, popolato da personaggi in cui identificarsi ma allo stesso tempo ambigui. Mostrando un’atmosfera particolarmente suggestiva con il posizionamento e il movimento della telecamera, il corto è brillantemente riuscito rispettando i limiti del formato del cortometraggio, e si costruisce un’estetica distintiva e originale con una risonanza davvero inquietante. Il nostro vincitore è: COMMUNITY GARDENS / KOLETKYVINIAI SODAI, di Vytautas Katkus

Menzioni Speciali della Giuria Ufficiale:

GLI ANNI (The Years), di Sara Fgaier, Italia/francia, 2018, Documentario, 20’

Mémorable, di Bruno Collet, Francia, 2019, Animazione, 12’

Premio Speciale della Giuria Ufficiale:

TAKE ME PLEASE, di Olivér Hegyi, Ungheria, 2018, Animazione, 13’51”

In un concorso pieno di forti esempi di animazione creativi e audaci, dobbiamo riconoscere la realizzazione di un’opera sorprendente, caratterizzata da una specie di “perfetta” imperfezione. Unendo un umorismo oscuro, a volte perfino malato, a un senso genuino di ottimismo ed elevazione, questo corto unisce anche i generi del coming-of-age e del road-trip con l’immaginazione e l’arguzia. Riteniamo che meriti una fama di gran lunga maggiore rispetto a quella di cui ha goduto finora.

Premio giuria giovani:

THE PASSAGE, di Kitao Sakurai, USA, 2018, Fiction, 22’

La giuria giovani premia “The Passage” di Kitao Sakurai per la capacità di rendere, con ironia ed originalità la complessità della società contemporanea, offrendo allo spettatore molteplici piani di lettura.

Menzione Giuria Giovani:

FEST, di Nikita Diakur, Germania, 2018, Animazione, 7’30”

La giuria giovani ha giudicato “Fest”, di Nikita Diakur, meritevole della menzione speciale per l’uso di una tecnica avanguardista capace di indirizzare la sperimentazione verso un’identità autoriale.

Premio del pubblico:

MÉMORABLE, di Bruno Collet, Francia, 2019, Animazione, 12’