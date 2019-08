Balla, recita, canta: il talento di Eleonora Puglia approda a Venezia

Partita da Piacenza, dove ha iniziato gli studi di danza, è arrivata a Roma passando per Firenze dove, alla Max Ballet Accademy, ha proseguito gli studi. Ballerina innanzitutto, ma anche attrice e cantante. 23 anni il prossimo novembre, Eleonora Puglia è una giovane promessa del mondo dello spettacolo.

Una rapida carriera che le ha permesso di iniziare proprio come ballerina classica e di girare il mondo, per approdare subito dopo a quello che considera il suo grande obiettivo: fare l’attrice teatrale e cinematografica. E ora per lei è in arrivo un settembre molto impegnativo: con il corto “Push over” parteciperà alla Mostra del cinema di Venezia, e poi al passo del Tonale sul set del thriller “Dirty fears”.

Telelibertà l’ha incontrata, ecco l’intervista.