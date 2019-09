Soldi per le start up e le imprese innovative: ecco i bandi regionali

Cercansi startup innovative. L’Urban Hub di Piacenza ha presentato un pacchetto di finanziamenti volti a sostenere le iniziative imprenditoriali 2.0.

Si tratta di bandi regionali per le piccole e medie imprese e alle startup, che prevedono progetti di innovazione sino a 250mila euro e contributi a fondo perduto sino al 70 percento.

L’incontro – a partecipazione libera e gratuita – è stato condotto dal project manager di Urban Hub e Sportello Startup Piacenza Andrea D’Amico, la referente dell’innovazione creativa del Comune di Bologna e del progetto Incredibol Sara De Martini e il rappresentante della rete Art-Er Area S3, Divisione Ricerca e Innovazione Luca Piccinno, i quali hanno illustrato le nuove opportunità per imprenditori, manager e startupper.

È l’occasione per scoprire i dettagli riguardanti l’iniziativa ambientAzioni promossa dal Comitato territoriale Iren di Piacenza, il bando della Regione Emilia Romagna per le startup innovative e quello per i servizi innovativi delle piccole e medie imprese, nell’ambito del Por Fesr 2014-2020, unitamente all’edizione 2019 di Incredibol e al bando per l’internazionalizzazione delle imprese culturali e creative, sempre nell’alveo di Incredibol.

