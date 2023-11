Oggetto indossabile con dati salvavita: start up piacentina vince premio nazionale

Un oggetto indossabile (come una tessera, un braccialetto o un anello) che contiene i propri dati sanitari a disposizione dei soccorritori in caso di emergenza: il progetto Niver, realizzato da una start up piacentina, ha vinto un premio al Forum Sanità nella categoria “Citizen Journey” per le tecnologie innovative, Oggi la presentazione in municipio.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI