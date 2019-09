Elezioni regionali: Emilia Romagna al voto domenica 26 gennaio 2020

Elezioni regionali domenica 26 gennaio 2020. E’ la proposta avanzata dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che questo pomeriggio ha incontrato il presidente della corte d’appello di Bologna Giuseppe Colonna.

Il presidente Colonna ha convenuto sulla proposta che, nel rispetto dei tempi fissati dalle leggi, muove dalla necessità di consentire alla Regione di predisporre e approvare la legge di bilancio 2020-2022, assicurando in tal modo la piena funzionalità dell’Ente ed evitando l’esercizio provvisorio che, al contrario, ne limiterebbe l’operatività, anche rispetto alle misure rivolte alla società regionale. Il decreto per la convocazione dei comizi elettorali sarà emanato successivamente, così come previsto dalle norme.

Non si è fatto attendere il commento da parte del coordinatore della Lega Nord Emilia, l’onorevole Gianluca Vinci: “Due stipendi rispetto alla fine naturale del mandato del consiglio regionale. Una brutta pagina per l’Emilia Romagna, una brutta pagina per la Democrazia” si legge in un comunicato.