A Collegio Alberoni una serata musicale benefica per Yoshua Clinic

S’intitola “Sotto il Gran Ponte del Cielo” l’iniziativa che si terrà stasera nella Sala Arazzi del Collegio Alberoni (ore 21 in via Emilia Parmense) a favore della “Casa dei bimbi meravigliosi” aperta dalla dottoressa Francesca Lipeti a Ilbissil (Kenya). Un vero ponte di solidarietà fra i piacentini e il medico attivo in Africa non è mai venuto meno, ma oggi l’impegno di Yoshua Clinic è particolarmente delicato e importante: rivolto anche ai bambini disabili, fragilissimi e spesso emarginati dalla loro stessa comunità. La Yoshua Home ne ospita già sette, curati con fisioterapia e accuditi come in famiglia, qui rifioriscono.

Per sostenere l’impegno di Francesca Lipeti, ecco dunque la serata musicale benefica con colonne sonore di film degli anni ‘30, ma non solo. Partecipano il coro “Consonanze” di Piacenza, con ospite d’onore Gaetano Galli, già primo oboe del Teatro La Scala di Milano. Voce narrante Aldo Verrone, fisarmonica Luciano Cortellini, batteria Luca Mezzadri, si esibiranno i ballerini della Scuola Puntodanza Cristina Barani e Gian Luca Uccelli. Direttore al pianoforte: Patrizia Bernelich. Saranno proiettate immagini sul lavoro di Francesca Lipeti, la località dove opera, la Yoshua Home insieme ad altre relative invece al tema della serata e messe a disposizione dal Cineclub grazie a Giuseppe Curallo e Danilo Bersani. L’ingresso è a offerta libera. Tra i sostenitori: Società Dante Alighieri e Aerco, oltre alla generosa disponibilità dell’Opera Pia ad aprire le porte della Sala Arazzi ogni volta che dall’Africa arriva il richiamo di Francesca.