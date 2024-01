Due seminaristi piacentini al Collegio Alberoni. La scelta di Gabriele e Pietro

Al Collegio Alberoni di Piacenza studiano 23 seminaristi, due sono piacentini: Gabriele Fugazzi, 30enne di Carpaneto al primo anno e Pietro Dotti 27enne di San Nicolò, arrivato al sesto e ultimo anno del percorso di studi. Complessivamente i seminaristi italiani sono cinque, tutti gli altri arrivano dall’estero: quattro i continenti rappresentati al seminario di via Emilia Parmense.

Gabriele Fugazzi fino allo scorso anno era programmatore informatico ma da tempo sentiva dentro quella domanda alla quale, dopo il percorso Sicar della Diocesi di Piacenza Bobbio, ha dato una risposta: ha lasciato il lavoro ed è entrato in seminario.

Pietro Dotti già laureato in filosofia è arrivato all’ultimo anno di studi. La vocazione nata nello scoutismo aveva subito una battuta d’arresto negli anni del Covid, ma è tornata con vigore.

I numeri dell’istituto dal Duemila si aggirano attorno ai 20 studenti, in passato erano molti di più e la maggioranza degli studenti arrivava dall’Italia. Padre Nicola Albanesi, superiore del Collegio Alberoni, spiega che la crisi vocazionale dipende da diversi fattori ed è soltanto numerica, non riguarda la qualità. “Le crisi vocazionali ci sono state anche in passato – spiega – ma non è un dramma, ci porta a cambiare l’organizzazione”.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI