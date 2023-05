Addio a padre Giuseppe Testa, era docente al Collegio Alberoni. Cordoglio in città

Cordoglio in città per la scomparsa di padre Giuseppe Testa, 83 anni, sacerdote della Congregazione della Missione. Collaboratore della parrocchia del Corpus Domini, era docente al Collegio Alberoni. Originario dell’Abruzzo ha iniziato ad insegnare nel 1968 dove avere approfondito gli studi a Roma. Tutti lo ricordano con stima e affetto per la sua instancabile attività.

