Cambio al vertice per Tutor Fiorenzuola. Corso gratis per disegnatori tecnici

Cambio al vertice della scuola di formazione professionale Tutor di Fiorenzuola. Il responsabile di sede Romano Tribi, giunto a fine carriera, lascia il testimone a Grazia Marchetta, 54 anni, che ha maturato oltre 25 anni di esperienza nella direzione di agenzie formative e gestione di progetti complessi di formazione professionale e innovazione tecnologica. “Sono molto contenta di operare in questo territorio e in una sede che conosco da anni” ha affermato la neo responsabile. “Entro un mese partirà il corso gratuito per tecnico per il disegno e la progettazione industriale in ambito meccanico-meccatronico, una figura professionale molto richiesta dalle aziende della zona – ricorda il direttore generale di Tutor Mirco Potami -; lo scorso anno oltre il 90% dei partecipanti a questo corso ha trovato un impiego dopo aver concluso il percorso di 800 ore”.

