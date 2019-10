“Crescita a livello provinciale”: Cna Piacenza premiata a Roma

Importante riconoscimento per la Cna piacentina, premiata a Roma nei giorni scorsi nell’ambito del progetto nazionale “Cna davanti a tutti”. All’Auditorium di Piazza Armellini, sede nazionale dell’associazione di categoria che rappresenta oltre 600mila artigiani, piccoli e medi imprenditori, sono infatti state premiate le realtà territoriali che, tra il 2018 e il 2019, hanno fatto registrare la crescita migliore in termini numerici. A ritirare il premio, consegnato dalla vicepresidente nazionale di Cna Stefania Milo davanti a centinaia di colleghi provenienti da tutta Italia, la delegazione piacentina formata dal presidente provinciale, Giovanni Rivaroli, dalla vicepresidente Stefania Chiappelloni e dal direttore Enrica Gambazza.

“Un premio che ci fa onore – ha commentato il Rivaroli – e che ci gratifica per l’impegno ed il lavoro svolto dalla nostra associazione sul territorio. Un grazie al nostro direttore Enrica Gambazza e a tutta la nostra struttura per l’importante e costante contributo offerto alla crescita di Cna, non solo quantitativa ma anche qualitativa. Ricevere questo premio nell’anno del nostro 50° anniversario ci inorgoglisce, ma ci spinge anche a fare sempre di più e sempre meglio, per i nostri associati ma anche per tutto il tessuto economico-produttivo piacentino”.