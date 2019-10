“Commercianti danneggiati dal cantiere, Iren riconosca un indennizzo”

Per il teleriscaldamento





Iren risarcisca i commercianti del centro storico danneggiati dal cantiere del teleriscaldamento. E’ una proposta che trova sponde in tutte le forze della maggioranza di centrodestra – Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Liberali – quella che sarà discussa domani in consiglio comunale (inizio alle 15). Il primo firmatario di una risoluzione dai toni critici con la multiutility è il consigliere Mauro Saccardi, prima in Forza Italia adesso nel gruppo misto, commerciante del centro storico.

