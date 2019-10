Cna celebra mezzo secolo: da 12 a 1.300 iscritti. Premi alle aziende

1969-2019, Cna di Piacenza taglia un traguardo importante: compie cinquant’anni. Mezzo secolo di storia di crescita e di umanità. Un sogno iniziato con 12 iscritti e che oggi ne conta 1.300 tra artigiani, liberi professionisti e industriali. Nella Sala Arazzi del Collegio Alberoni, l’associazione ha voluto coinvolgere l’intera città invitando associati e autorità locali per fare il punto sull’attività e soprattutto per guardare insieme al futuro con ottimismo e fiducia puntando sulle persone, più che sulle professioni e sull’innovazione. Un’assemblea pubblica celebrativa, in cui sono stati ricordati i principali protagonisti di questo primo mezzo secolo di storia dell’associazione piacentina dell’artigianato e della piccola e media impresa.

A testimonianza del legame con le proprie aziende, Cna ha premiato le imprese associate da almeno quarant’anni e quelle che si sono distinte per gli eccellenti risultati conseguiti.