Dal liceo Gioia al cinema Jolly2, giorno piacentino per Marco Bellocchio con “Il traditore”

Organizzata dalla Fondazione Fare Cinema, la giornata piacentina di Marco Bellocchio è iniziata questa mattina con l’incontro con gli studenti del Liceo Gioia per commentare insieme la proiezione de “Il traditore” e che proseguirà questa sera al Jolly2 con una proiezione speciale alle 20.30, un’occasione imperdibile al termine della quale il regista sarà presente in sala per dialogare con gli spettatori.

