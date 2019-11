Gloria ed Elisa, dai Viaggiattori ai teatri nazionali. Torna Sister Act

Dallo Spirit Gospel Choir ai Viaggiattori per arrivare ai palcoscenici nazionali: ha una partenza tutta piacentina la carriera di Gloria Enchill, artista 27enne scelta per interpretare la travolgente sensitiva Oda Mae, la parte che fu di Whoopi Goldberg nel film Ghost. Il musical nel 2020 animerà i principali teatri italiani. Lo spettacolo è prodotto da Show Bees con Colin Ingram e Hello Entertainment per la regìa di Federico Bellone. Pronta a spiccare il volo un’altra dei talenti scovati dai Viaggiatori: Elisa Dal Corso impegnata nel musical Sweney Tood in tournée in tutta Italia. Chi volesse rivedere all’opera Gloria Enchill, Elisa Dal Corso e tutti i talentuosi attori piacentini può approfittare dei due appuntamenti fissati al Politeama il 23 e 24 novembre quando andrà in scena Sister Act, il musical che ha già ottenuto quattro sold out.

