Il frizzante “9 to 5” dei Viaggiattori esplosione di talento e divertimento

L’ambizione è stata premiata, la scommessa è stata vinta: la prima volta de I Viaggiattori sul palco del Teatro Municipale è stata un’esplosione di talento e divertimento camp che ha tenuto costantemente alto il coinvolgimento e l’entusiasmo del pubblico, ricordandoci almeno tre motivi per cui Piacenza è orgogliosa di averli. In scena con “9 to 5” – lo scorso fine settimana, davanti a un teatro al completo e scrosciante di applausi – la compagnia piacentina, con la fresca regia di Dario Caldini, ha alzato l’asticella delle sue produzioni regalando agli spettatori un musical dinamico, tra risate di pancia, battute intelligenti e tematiche attuali. Si parla di disparità salariale, mobbing, sorellanza, gioco di squadra e voglia di cambiare ciò che di marcio regola il mondo del lavoro e non solo.

