Teatro Municipale, emozione per Turandot cantata dai bimbi di elementari e medie

Il Teatro Municipale di Piacenza guarda sempre di più alle nuove generazioni. Stamattina, venerdì 15 marzo, mille studenti delle scuole elementari e medie di città e provincia hanno assistito a “Turandot”, una delle più celebri opere di Giacomo Puccini rielaborata e ambientata in un museo dove le opere d’arte si animano, trascinando il piccolo pubblico – parte integrante dello spettacolo – in un mondo affascinante dal sapore orientale.

Le due recite di oggi sono state precedute da un percorso formativo per gli insegnanti, a cui hanno aderito oltre 60 docenti che hanno poi lavorato in classe con gli alunni in preparazione allo spettacolo. Come di consueto, i bambini e ragazzi del pubblico sono stati coinvolti attraverso il canto e la gestualità a una visione partecipata dell’opera, cantando dalla platea le arie e i cori preparati in classe, con coreografie e oggetti di scena da loro realizzati che utilizzeranno nel corso dello spettacolo.