Piacenza, il Teatro Municipale diventerà monumento nazionale

Il teatro Municipale di Piacenza diventerà monumento nazionale. Il fulcro della cultura locale è infatti tra i 46 teatri italiani protagonisti del testo unificato approdato questa mattina, lunedì 18 marzo, alla Camera dei deputati. L’obiettivo è garantire a questi storici contenitori culturali un riconoscimento che ne valorizzi il prestigio, la storia, le attività artistiche promosse al loro interno.

Il presidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale Cultura e Innovazione di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, ha dichiarato: “Da sempre crediamo che queste istituzioni siano dei presidi culturali fondamentali, ma finalmente viene a loro riconosciuto anche l’immenso valore storico e artistico. Da lunedì la proposta sarà in Aula per l’approvazione in prima lettura” le parole del presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. Tra i promotori della proposta di legge anche il parlamentare piacentino Tommaso Foti. “Quello di Piacenza è un teatro che ha tutti i requisiti per ambire a detta qualifica se non altro perché Piacenza, nel 1804, fu la prima città dell’Emilia ad avere un teatro nuovo, modernamente concepito, capiente e, soprattutto, bello” uno stralcio dell’intervento del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia il giorno in cui partì l’iter per rendere il Municipale un monumento nazionale.