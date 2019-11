Clinica e tecnologia medica nel rapporto con il paziente, un incontro

Il rapporto tra il medico e il paziente, soprattutto alla luce delle evoluzioni tecnologiche, sono state l’argomento di un incontro in Fondazione, per il ciclo “I mercoledì della Medicina”, in cui il professor Riccardo Rosati – primario dell’Unità di chirurgia gastroenterologica e dell’Unità Week Surgery dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano – e il professor Giovanni Calza – cardiochirurgo di fama internazionale – hanno illustrato l’evoluzione clinica e tecnologica in una professione che “si adegua al nuovo che avanza”.

Il ciclo di incontri è realizzato in collaborazione con l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Piacenza.