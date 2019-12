Cena di Natale alla Cattolica, Elefanti: “Ateneo in ottima salute”

Gli interventi del professor Daniele Fornari, del direttore Mauro Balordi e di Marco Elefanti, direttore amministrativo dell’università Cattolica del Sacro Cuore, che presto sarà sostituito da Paolo Nusiner, hanno aperto la tradizionale cena di Natale, giunta ormai alla nona edizione, della sede piacentina dell’università Cattolica.

Elefanti si è soffermato sullo stato di buona salute in cui versa la sede di San Lazzaro sottolineando, tra le altre cose, come quest’anno le iscrizioni alla facoltà di economia siano terminate in largo anticipo. Il menù, come sempre a cura delle chef Isa Mazzocchi e Betty Bertuzzi, comprendeva ravioli di cinghiale in brodo al profumo di bosco, brasato di manzo con composta di frutta secca e briciole di polenta e per finire zuppa inglese al pandoro e meringa flambè.