Bilancio libri 2019: “I Leoni di Sicilia” il più venduto. Bene anche Carofiglio

“I Leoni di Sicilia”, il primo volume della saga familiare dei Florio ambientata nella Sicilia dell’Ottocento, ha conquistato anche i lettori piacentini. Durante il nostro giro per le librerie della città il libro di Stefania Auci è stato menzionato più volte. Oltre al bestseller italiano nel 2019 i piacentini hanno preferito, come sempre, i gialli e gli autori ormai consolidati come Isabel Allende, Elena Ferrante e Gianrico Carofiglio ma non mancano le sorprese come l’ultima fatica di Paolo Rumiz “Il filo infinito”.

