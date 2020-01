Galleria Ricci Oddi, Giovanni Giuffrida probabile ingresso nel cda

E’ Giovanni Giuffrida, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, il più probabile candidato ad entrare nel consiglio di amministrazione della Galleria Ricci Oddi su designazione della sindaca Patrizia Barbieri, che avverrà a breve. La presentazione delle candidatura è scaduta il 3 gennaio, oltre a Giuffrida sono presenti altri nomi, ma è noto che si puntava sulla figura di un tecnico, di un legale, in una fase delicata per sciogliere alcuni nodi dello statuto della Ricci Oddi. La nomina di un rappresentante del Comune (il cui mandato è legato a quello della Barbieri) si era resa necessaria dopo le dimissioni di Francesca Tosi Ricci Oddi, esponente del Comune insieme all’attuale presidente Massimo Ferrari. Il consiglio in carica della Galleria Ricci Oddi scadrà il 14 dicembre di quest’anno.

