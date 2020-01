A Piacenza, Agazzano e Bettola eletti i nuovi segretari di zona

Giuseppe Barocelli Schianchi è infatti il nuovo segretario di zona di Coldiretti Piacenza. Quarantadue anni, laureato in Scienze e tecnologie agrarie all’Università Cattolica di Piacenza, lavora ed è cresciuto all’interno dell’organizzazione, nella quale opera dal 2005. Barocelli Schianchi subentra ad un’altra figura di grande esperienza, cresciuta all’interno di Coldiretti: Claudio Maschi, 58 anni, che andrà a guidare la sede di Bettola.

Andrea Poggi, 45 anni, laureato in Scienze e tecnologie alimentari (in Coldiretti dal 2005 e da oltre otto anni segretario di zona di Pianello), assumerà il timone anche della zona di Agazzano, mentre Enrica Corbellini, 37 anni, lascerà la guida di Bettola per ricoprire il prestigioso incarico di responsabile di sicurezza nei luoghi di lavoro, interpretando la necessità di Coldiretti Piacenza di seguire con costanza ed efficacia le proprie aziende agricole su un tema così importante. Da segnalare infine la nomina di Silvia Canevari a responsabile dell’ufficio paghe provinciale e la nomina alla segreteria di Coldiretti Piacenza di Cinzia Pastorelli, già responsabile della sicurezza alimentare, che quindi andrà a ricoprire un ruolo di coordinamento strategico della Federazione. “Sono incarichi importanti che vanno letti in un percorso di crescita dell’intera organizzazione attraverso la valorizzazione di figure giovani e capaci” commenta il direttore Claudio Bressanutti.