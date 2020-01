Auditorium Sant’Itario gremito per Stefano Bonaccini: “E’ il sindaco dell’Emilia-Romagna”

“Se l’Italia fosse governata come l’Emilia Romagna sarebbe un paese migliore”. Così Stefano Bonaccini candidato del centro sinistra alle elezioni regionali ha chiuso ieri sera la campagna elettorale in un Sant’Ilario gremito. Bonaccini è stato accolto da una standing ovation e dall’affetto dai candidati che si stanno battendo come leoni in questi mesi di campagna elettorale, ma anche da sindaci, amministratori, militanti e tanta gente comune. Ha puntato sul buon governo:“Nessuno ha realizzato quello che abbiamo fatto noi in questo anno, dateci la possibilità di continuare”.

Entusiasmo e fiducia tra i presenti: “Certo che vince, Bonaccini è il sindaco dell’Emilia Romagna. Nessuno ha governato meglio di lui”.

Intanto domani mattina alle 8:30 al bar Americano sul Pubblico Passeggio torna Matteo Salvini.