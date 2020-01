Festival cultura della libertà: Sangiuliano: “Cina, opportunità e pericolo”

Anteprima per la quarta edizione del Festival della Cultura della Libertà organizzato dall’Associazione dei Liberali Piacentini a Palazzo Galli in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Primo ospite il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, che ha presentato il suo ultimo libro: “Il nuovo Mao, XI Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi”.

“Ho scelto di parlare della Cina perché è sempre di più paradigma del nostro tempo – ha dichiarato Sangiuliano -. Saremo sempre di più tenuti a confrontarci con questa potenza che è un’opportunità e un pericolo per l’Occidente”.

In merito al coronavirus che sta suscitando grande preoccupazione in tutto il mondo: “I cinesi ai tempi della Sars fecero filtrare le notizie in ritardo. L’Imperial London College dice che i casi sono di più di quelli annunciati, io non ho cultura scientifica ma, secondo gli esperti, sembra una situazione gestibile” ha concluso il direttore del Tg2.