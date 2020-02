Auto dentro alla Galleria Ricci Oddi: è un’opera d’arte realizzata a mano

Cosa ci fa un’automobile nei corridoi della galleria Ricci Oddi? E’ un’opera d’arte a tutti gli effetti realizzata “a mano” e fa parte della sezione “Spazi di monocromica” costola di “La rivoluzione siamo noi. Collezionismo italiano contemporaneo”, in mostra allo Spazio XNL di via Santa Franca. Primo esempio di collaborazione tra i due enti nella costruzione di una vera e propria cittadella dell’arte. La galleria è stata pacificamente invasa dalle opere di artisti come Ettore Spalletti, Wolfgang Laib, Fabio Mauri, Gregor Schneider, Pietro Roccasalva, in un dialogo costante, ma rispettoso, con i capolavori dell’Ottocento e del Novecento, raccolti dall’imprenditore e collezionista piacentino Giuseppe Ricci Oddi. La sezione sarà visitabile sino al 24 maggio. Il museo resterà aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.

