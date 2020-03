Teatro Municipale, sospesi anche gli eventi del mese di aprile

L’emergenza coronavirus ferma anche gli eventi programmati nel mese di aprile al Teatro Municipale di Piacenza, nell’ambito della stagione Lirica, della Concertistica e della Danza. La Fondazione Teatri di Piacenza, che in seguito al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 marzo per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19, ha sospeso l’attività, comunica che lo spettacolo Tango de Buenos Aires con la Compagnia Roberto Herrera, e il Requiem di Mozart, con la Young Musician European Orchestra diretta da Paolo Olmi, in programma rispettivamente il 5 e il 9 aprile al Teatro Municipale, sono sospesi. Il Requiem mozartiano, appuntamento conclusivo della Stagione Concertistica 2019/2020, che avrebbe dovuto vedere protagonisti anche il Coro NovoCanto di Innsbruck unito al Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati, è rinviato a data da destinarsi, così come lo spettacolo della Stagione Danza dedicato al tango argentino della Compagnia Herrera.

In accordo con il Teatro Regio di Parma, sono sospese inoltre le recite di Pelléas et Mélisande di Debussy, che avrebbero dovuto tenersi il 17 e il 19 aprile al Municipale. L’opera, realizzata in coproduzione da Teatro Regio di Parma, Teatro Municipale di Piacenza e Teatro Comunale di Modena nell’ambito delle iniziative di Parma Capitale della Cultura 2020, è stata sospesa in attesa di nuova programmazione.

La Fondazione Teatri di Piacenza fa presente che i biglietti già emessi per gli spettacoli sospesi ma che saranno riprogrammati, conservano la loro validità per le nuove date previste in calendario.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile scrivere all’indirizzo mail: [email protected], o seguire il sito internet www.teatripiacenza.it e i social media del Teatro Municipale che saranno costantemente aggiornati