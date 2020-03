Conte: “Per i Comuni 4,3 miliardi e 400 milioni per chi è in difficoltà”

Quattro miliardi e trecento milioni di euro sono stati trasferiti ai Comuni anticipando il Fondo di solidarietà comunale per far fronte all’emergenza. A questi si aggiungono altri 400 milioni in buoni spesa che saranno destinati, in particolare, ad aiutare quei cittadini che sono in grave difficoltà economica. L’annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella serata di sabato 28 marzo.

Conte ha poi aggiunto che l’esecutivo sta facendo di tutto anche per erogare entro il 15 aprile la cassa integrazione per chi non può lavorare.

“Non vogliamo lasciare solo nessuno” ha aggiunto.