“Il long Covid non preoccupa più”. Il professor Stefano Nava rassicura i piacentini

Il long-Covid non fa più paura ormai, tutti i sintomi come tosse e affaticamento spariscono con il passare del tempo. La malattia però resta e le nuove tecnologie come i supporti non invasivi sono il futuro della medicina. Un vero esperto in materia è Stefano Nava, professore ordinario in Malattie dell’apparato respiratorio dell’Università Alma Mater Studiorum Bologna e direttore di Pneumologia e terapia intensiva respiratoria all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell’Ospedale di Sant’Orsola di Bologna.

Nava ha tenuto la lezione magistrale organizzata dall’Ausl di Piacenza all’auditorium Credit Agricole Cariparma, moderata dal dottor Cosimo Franco, direttore di Pneumologia dell’ospedale di Piacenza.