Fida aderisce allo sconto sui buoni spesa e lancia l’iniziativa spesa sospesa

“Il Consiglio Fida – l’Associazione che raccoglie i dettaglianti alimentari aderenti a Confcommercio – convocato permanentemente a seguito dell’emergenza coronavirus, aderisce alla richiesta del Governo di applicare lo sconto sui buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà” lo dichiara Donatella Prampolini, Presidente della FIDA-Confcommercio, federazione dei dettaglianti alimentari.

Raccogliendo l’invito pervenuto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Fida inviterà i propri associati ad applicare in autonomia questo sconto anche in base alla merceologia messa in vendita da ogni singolo associato.

“Siamo consapevoli dell’emergenza sociale e delle difficoltà che sta attraversando il nostro Paese – continua la presidente Prampolini – faremo la nostra parte rispondendo alla richiesta del Governo di aggiungere uno sconto ai buoni spesa per le famiglie in difficoltà, ma servono regole chiare e semplici per definire i dettagli per rendere operativa l’applicazione dello sconto”.

“Gli associati Fida sono anche a disposizione delle associazioni di volontariato che vorranno gestire, attraverso i loro volontari, le raccolte cibo da destinare alle famiglie bisognose – conclude Prampolini – e lanciamo anche l’iniziativa spesa sospesa che prevede la messa in vendita presso i punti vendita che aderiscono a Fida di card da acquistare e donare alla Protezione civile locale che, d’accordo col Comune, potrà recapitare alle persone e famiglie in difficoltà.”

I negozianti che vorranno aderire – conclude Giorgia Tosi Presidente di FIDA Piacenza – potranno inviarci le loro comunicazioni direttamente ai nostri uffici scrivendo una email a [email protected] o chiamare il numero 0523461811.

Sempre ai seguenti indirizzi siamo a disposizione delle Amministrazioni Comunali per coordinarci con loro sulle modalità di erogazione e sulle eventuali campagne informative che vorranno porre in essere.