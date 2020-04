Ginnastica e benessere, con Telelibertà il salotto di casa diventa una palestra

Ginnastica e fitness davanti alla tv, doppio appuntamento per mantenersi in forma pur restando a casa. Telelibertà lancia due format nuovi di zecca, pensati in collaborazione con alcuni specialisti della salute molto apprezzati dai piacentini. Si comincia con #restoacasaAttivaMente, da un’idea di Giuseppe Rocca, neuropsicologo, e di Giovanni Cascio, fisioterapista.

A partire da domani, 7 aprile, la trasmissione andrà in onda ogni martedì alle ore 10 (replica il venerdì alla stessa ora). Parallelamente al programma, verrà attivato il gruppo Facebook #restoacasaAttivaMente dedicato alle attività e alle pratiche che si possano svolgere al domicilio. Particolare attenzione è rivolta alla fascia in questo momento più fragile, quella degli anziani.

Il secondo appuntamento con il benessere in tv s’intitola invece “Fitness Boutique” e sarà affidato alla personal trainer Paola Miretta. Le puntate andranno in onda su Telelibertà dopo Pasqua.