Omar racconta: “Avevo fame d’aria, è stato spaventoso. Voi state in casa” IL VIDEO

“La situazione è davvero paurosa, la sto vivendo in prima persona e posso dirvi che non è uno scherzo. E’ stato spaventoso. Per favore, rimanete a casa”. Si apre con queste parole il video-messaggio di Omar, 37enne di origine dominicana che, direttamente dal letto d’ospedale dov’è ricoverato, racconta la sua lotta contro il Covid-19. Adesso Omar sta decisamente meglio, e ringrazia tutto il personale di Emergenza 1 dell’ospedale di Piacenza.

GUARDA IL VIDEO