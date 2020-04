Addio a Luigi Francesconi, farmacista e storico esponente di Forza Italia

La Val Tidone è in lutto per la scomparsa di Luigi Francesconi, altra vittima del feroce Covid 19. Francesconi se ne è andato all’età di 75 anni dopo tre settimane di ricovero in Terapia intensiva all’ospedale di Castel San Giovanni.

Di professione farmacista, per tanti anni è stato esponente politico del centrodestra eletto numerose volte per diversi incarichi. Era stato consigliere comunale dal 1973 al 1998, consigliere provinciale per cinque mandati e consigliere regionale dal 2001 al 2010. Dopo i primi anni nella Dc, passò al Cdu, Forza Italia e poi al Pdl. Dal 2010 aveva lasciato la carriera politica per proseguire quella di farmacista. Era stato anche amministratore delegato delle Farmacie di Piacenza.

Francesconi viveva a Borgonovo, lascia la moglie, due figli e tre nipoti.

Matteo Lunni, consigliere comunale di Borgonovo, è stato suo assistente per sette anni: “Ricordo la coerenza ideale che lo ha caratterizzato nel bene e nel male. Tutti gli riconoscevano linearità nell’agire. Era molto grintoso e determinato. A chi lavorava con lui trasmetteva sicurezza e coraggio”.

Il comunicato di Forza Italia – Forza Italia Piacenza piange la repentina scomparsa di Luigi Francesconi esponente di spicco del partito. Aveva cominciato giovanissimo l’attività politica nella DC borgonovese diventandone ben presto un leader. Entrato in consiglio comunale agli inizi degli anni ’70 ci rimase fino al 1997. Nel 1981 entrò in consiglio provinciale espungnando al PCI il collegio di ‘Borgonovo – Ziano’ e rimase fino al 2014 prima nella DC poi nel CDU e quindi in Forza Italia, rivestendo anche il ruolo di Capogruppo. Entrato in Regione nel 2001 a seguito dell’elezione al Senato di Antonio Agogliati, vi rimase fino al 2010 venendo rieletto nel 2005 con oltre 6900 preferenze. Per breve tempo in Regione fu capogruppo del gruppo delle libertà da cui nacque il Pdl. Le sue battaglie principali sono state per la libertà di caccia (era stato per anni anche presidente dell’ATC Piacenza 1) e per la sanità (in quanto farmacista).

Lasciata la vita politica attiva si è dedicato esclusivamente alla sua professione di farmacista diventando amministratore delegato della società farmacie comunali di Piacenza facendo raggiungere ottimi risultati e migliorando i servizi. Fratello di Domenico, apprezzato Sindaco di Borgonovo per due mandati.

Alla moglie, ai due figli, agli adorati nipoti e ai familiari tutti le più sentite condoglianze da parte di Forza Italia Piacenza.