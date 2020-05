Bonaccini domani a Piacenza. “Selezionare interventi strategici”

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini oggi, 14 maggio, ha fatto tappa a Rimini mentre domani sarà a Piacenza: prende il via dalle due aree più colpite dal coronavirus il percorso che toccherà ogni provincia per la definizione di patti territoriali per far ripartire crescita sostenibile e occupazione attraverso gli investimenti. Dalla sanità alla scuola, passando per infrastrutture, turismo, sport e rigenerazione urbana: nel Riminese già previsti opere e interventi per 300 milioni di euro come base di partenza. “Serve che ogni provincia selezioni con noi gli interventi strategici e che ogni amministrazione comunale verifichi tutti i progetti possibili e il loro stato di avanzamento, per poterli portare avanti tutti insieme, accelerando al massimo ogni procedura” ha dichiarato Bonaccini.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà