Toscani chiama a raccolta le istituzioni: “Istituire un fondo unitario per la ripresa”

Un evento imprevisto, il Coronavirus, che dopo l’emergenza sanitaria, inevitabilmente avrà ripercussioni sociali ed economiche, in parte già evidenti. Nessuno deve sentirsi solo: con questo obiettivo il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Massimo Toscani, lancia l’idea di un fondo unitario contro la crisi aperto alle realtà istituzionali locali.

“L’idea è quella creare questo fondo prima che la crisi ci travolga – ha dichiarato Toscani -. Vorrei che aderissero le realtà istituzionali del territorio per far convergere tutte le forze a disposizione in un fondo unitario a servizio della ripresa. Ci saranno problematiche importanti nel welfare. Per qualcuno ci sarà meno lavoro, altri lo perderanno: questo fondo serve per far capire che nessuno deve sentirsi solo. Servirà per aiutare le persone in difficoltà, per l’emergenza abitativa, i viveri, il mercato solidale, i libri e i computer per i bambini che torneranno a scuola. Un fondo per tutte le esigenze che sorgeranno. Auspichiamo davvero che aderiscano le realtà del nostro territorio per favorire la ripresa”.

La Fondazione di Piacenza e Vigevano è reduce dall’ennesima donazione a favore della collettività, ovvero un’ambulanza a disposizione della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza.