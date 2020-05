Tesoretto da 8 milioni ma l’assessore Passoni frena: “Attenzione alle minori entrate”

Si attesta a quota 8,1 milioni di euro la mia quota disponibile di avanzo di amministrazione del comune di Piacenza per l’anno 2019. È quanto emerso ieri dalla seduta della commissione bilancio durante la quale sono stati snocciolati i numeri del passato esercizio, ma che avranno riflessi anche su quello attuale.

“Dovremo innanzitutto considerare le mancate entrate e sperare che lo Stato eroghi i fondi promessi al nostro ente – ha detto l’assessore al bilancio, Paolo Passoni -. Sapremo se potremo utilizzare queste risorse entro il 31 luglio, termine entro il quale dovremo approvare il rispetto degli equilibri di bilancio 2020”.

A Passoni sono arrivati gli appelli bipartisan delle forze politiche affinché questo “tesoretto” sia utilizzato, e in fretta, per aiutare i cittadini in difficoltà dopo lo tsunami Coronavirus.

